Sanatçı Gülben Ergen'in kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendiği 'Çocuklar Gülsün diye' derneği öncülüğünde Turkish Philanthropy Funds tarafından Kilis'te yapılan anaokulu hizmete açıldı.

- Gülben Ergen'in derneği tarafından Kilis'te yapılan okul faaliyete açıldı

KİLİS - Sanatçı Gülben Ergen'in kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendiği 'Çocuklar Gülsün diye' derneği öncülüğünde "Turkish Phılanthropy Funds" tarafından Kilis'te yapılan anaokulu hizmete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen 11 il içerisinde olan Kilis'te Sanatçı Gülben Ergen'in derneğinin öncülüğünde Turkish Phılanthropy Funds" tarafından yapılan anaokulu hizmete alındı. Gülben Ergen'in konuşmasında Amerika'da yaşayan Türk vatandaşlara teşekkürlerini ileterek, "Depremin ilk gününden beri depremzedelerle birlikte oldular. Anaokulu yapmak için Kilis'i seçtiler. 11 afet bölgesinde 11 anaokulu projemizin en değerli illerinden birisiydi Kilis çünkü depremin ilk zamanlarında sesi çok çıkmıyordu ve bizde o sırada Hatay, Gaziantep'teydik. Bizim için Kilis'te donanımlı eğitim metaryeleriyle zenginleştirilmiş okul öncesi eğitimleri son derece güzel şekilde alabilecekleri bir okulu bugün açmış ve bitirmiş olmak çok gurur verici" dedi.

Yatırımın en değerlisinin insana yapıldığını söyleyen Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, "Ben Yatırımın en değerlisini insana yapıldığına inanıyorum. Bu manada en değerli yatırımı çocuklarımıza sağlayan Gülben Ergen hanımefendiye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kentte yeni eğitim kurumu kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarının altını çizen Kilis Valisi Tahir Şahin, "Bizler yeni eğitim kurumu kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz bu noktada desteklerinden dolayı Gülben hanım ve kuruluşa teşekkürlerimi iletiyorum. Ülkemiz 6 Şubat günü bin yıllık bir asrın felaketiyle karşı karşıya kaldı. Felaketin ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın koordinesinde ve liderliğinde 11 ilde devletin tüm unsurları aynı gün, aynı saatte alanda oldular. Bu noktada ilimiz süreç içerisinde Kilis olarak vatandaşlarımızın ilk başta beslenme, barınma ve tüm süreçlerinde hızlı bir şekilde gerçekleştirdiler. Bu günde ne güzel tesadüftür ki çocuklar gülsün diye derneği bizim bu mutluluğumuzla beraber çocukların mutlu olmasına katkı sundular. Bu noktada emeği geçen başta Gülben hanıma ve ekibine teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini kullandı.

Konuşmaların ardından anaokulunun açılış kurdelesi kesildi, katılımcılar okulu gezdi.