Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Araba Bakım Kursu Düzenledi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eşitlik Birimi tarafından kalıplaşmış meslek yargılarını değiştirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla Mihalıççık'ta düzenlenen 'Kadınlara Araba Bakım Kursu', kursiyerlere katılım belgelerinin verildiği törenle tamamlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eşitlik Birimi tarafından düzenlenen 'Kadınlara Yönelik Araba Bakım Kursu', Mihalıççıklı kadınlarla buluştu. Mihalıççık Kültür Evi'nde gerçekleştirilen 4 haftalık kursta günlük yaşam becerilerini güçlendirmelerini sağlamak amacıyla kadınlara teorik ve uygulamalı motor bakımı, lastik değişimi, silecek, yağ, far bakımı ve basit tamir işlemleri konularında eğitim verildi.

15 kadının katıldığı kurs, gerçekleştirilen uygulamalı son eğitimin ardından katılım belgelerinin takdim edilmesiyle tamamlandı.

Bu tür kurslar düzenledikleri için Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür eden kadınlar, artık araçlarının bakımlarını kendilerinin yapabileceklerini ve bunun kendileri için çok değerli olduğunu belirttiler.