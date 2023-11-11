Esenler'de 800 öğrencinin katıldığı "Robot Yarışları" başladı

İSTANBUL - Esenler Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. yılında gençlerin kendilerini robotik alanında geliştirmesi ve diğer öğrencilerle yarışarak seviyelerini görmeleri için '1. Esenler Robot Yarışları' düzelendi.

Esenler Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. yılında gençlerin kendilerini robotik alanında geliştirmesi ve diğer öğrencilerle yarışarak seviyelerini görmeleri için '1. Esenler Robot Yarışları' düzelendi. Esenler Millet Bahçesi etkinlik alanındaki yarışmaya Türkiye'nin farklı illerindeki 30 liseden 800 öğrenci katıldı. 2 gün sürecek yarışmada liselere ait robot takımları, 19 farklı kategoride otonom görevler, sürücü kontrolündeki görevler ve robotlarını dengede tutma alanlarda yarışacak.

Müsabakalar, yarın saat 17.00'daki ödül töreniyle son bulacak.

Takımların kıyasıya yarışmaları sürerken tribünlerde ise takımlarını destekleyen gruplar renkli görüntüler oluşturdu. İki senedir okulun robot takımında olduğunu söyleyen 10. Sınıf öğrencisi Zeynep Çakır, "Çok mutluyuz, çok heyecanlı bir yarışma. İlk müsabakada kazandık, çok güzeldi. Hedefimiz önümüzdeki yıl Amerika'da yapılacak yarışmalara katılmak" diye konuştu.

Robotik takımda yer almaktan ve yarışmalara katılmaktan oldukça memnun olduğunu söyleyen 11. sınıf öğrencisi Zeynep Ucalı ise, "Bu atmosferi çok seviyorum, her yerden bir koşuşturmaca oluyor. Bu koşuşturmaca bizi aslında hayata hazırlıyor, bu yarışma bir amaç veriyor. İki yarışmayı üst üste kazandık ve çok mutluyuz. Hedefimiz Amerika'da yapılacak yarışmalara katılıp, Türkiye'yi temsil edip, ülkemizi gururlandırmak" diye belirtti.

Manisa'dan geldiğini belirten 9. Sınıf öğrencisi Ensar Yatır, "Biz bu yarışmaya katıldık, çünkü kendimizi denemek istiyoruz. Robotumuz hakkında deneme yanılmayla çok geliştirmelerde bulunduk. İyi bir derece yapacağımızı düşünüyorum. Hedefimiz buradan şampiyon olup, İstanbul'a oradan da Amerika'daki yarışmalara katılmak" dedi.