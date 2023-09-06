Erzurum'da Okul Müdürleri Eğitim-Öğretim Dönemi İçin Toplandı

Erzurum merkezde bulunan okul müdürleri, yeni eğitim-öğretim dönemi için değerlendirme yapmak üzere bir araya geldi. Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları ve değerlendirmeleri yapıldı.