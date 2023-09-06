Erzurum'da Okul Müdürleri Eğitim-Öğretim Dönemi İçin Toplandı
Erzurum merkezde bulunan okul müdürleri, yeni eğitim-öğretim dönemi için değerlendirme yapmak üzere bir araya geldi. Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları ve değerlendirmeleri yapıldı.
Erzurum merkezde bulunan okul müdürleri yeni eğitim-öğretim dönemi için değerlendirme yapmak üzere bir araya geldiler.
Geçtiğimiz günlerde Erzurum Mili Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Yakup Yıldız başkanlığında, Erzurum'un merkezinde bulunan Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde görev yapan okul müdürlerinin katılımlarıyla Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezinde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı hazırlık ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim