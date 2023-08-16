Erasmus Gençlik Projesi kapsamında Düzce'ye gelen genç mucit adayları kentin doğal güzelliklerini gezdi

Belçika Ulusal Ajansı ve AB tarafından desteklenen projeyle gençler, ortak ülkelerdeki buluşlar hakkında bilgi edinip kodlama konusunda farkındalık kazanıyor. Düzce'ye gelen yabancı öğrenciler, Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Merkezi'ni ziyaret ederek Türkiye'ye model olmayı hedefleyen projeler hakkında bilgi aldı. Ayrıca gençler, fındık toplama ve ot biçme makineleri üreten Hasan Kum ile de görüştü.