Enez'de Renkli Av ve Balık Festivali

Edirne'nin Enez ilçesinde düzenlenen Av ve Balık Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar teknelerini doldurarak sezonun ilk gününde denize açıldı. Festivalde 7 ülkeden gelen katılımcılar da dans gösterileriyle şenlik alanını renklendirdi.

Edirne'nin Enez ilçesinde av sezonun başlaması ile enez limanında yapılan etkinlik düzenlenen "Av ve Balık Festivali" renkli görüntülere sahne oldu. Denizlerde av yasağının kalkmasıyla yaklaşık 7,5 aylık av sezonunun ilk gününde açılan balıkçılar teknelerini doldurarak döndü.

Enez Kaymakamı Ömer Sevgili, denize açılacak balıkçıların bol bereketli bir sezon geçirmesi dileğinde bulunuldu. Festivali için limanda düzenlenen etkinlikte balık tutmaya giden balıkçı kayıklarını uğurlayan ve kazasız belasız av sezonu geçirmelerini dileyen Kaymakam Sevgili, "'Vira Bismillah' diyerek balıkçılarımızı denize uğurluyoruz. Balıkçılarımıza bol ve bereketli bir yıl diliyorum" dedi.

Enez Av ve Balık Festivali'nde 7 ülkeden gelen katılımcılar, dans görüntüleriyle limanı şenlik alanına çevirdi. Bosna-Hersek, Yunanistan, Ukrayna, KKTC, Bulgaristan, Moldova ve Romanya'dan gelen ekipler, ülkelerine ait folklor oyunlarını gösterdi. - EDİRNE