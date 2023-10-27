Düzce Üniversitesi'nde Milli Mücadele Söyleşisi Gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen 'Cephenin İki Yakasında Milli Mücadele' adlı söyleşi gerçekleştirildi. Programda, Milli Mücadele Dönemi ve sonrasında Türkiye ve Yunanistan'ın siyasi, ekonomik ve askeri durumları konuşuldu.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Cephenin İki Yakasında Milli Mücadele" adlı söyleşi gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. İlhan Genç'in açılış konuşmasını yaptığı programda; Genç, Düzce Üniversitesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı, şanına yakışır şekilde kutlandığını dile getirerek, Cumhuriyetin zor şartlar altında kurulduğunu da sözlerine ekledi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetin kuruluşunda canını hiçe sayarak mücadele eden herkesi minnetle yad ettiğini söyledi.

Yönetimini Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar'ın yaptığı programda; Milli Mücadele Dönemi öncesinde, Milli Mücadele Dönemi'nde ve sonrasında, Yunanistan'ın ve Türkiye'nin; siyasi, ekonomik, askeri durumlarının her iki ülkenin gözüyle konuşuldu. Yunanlıların neden Anadolu'yu işgal ettikleri ve kimlerin bu işgale destek verdiğine değinildi.

Aynı dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının da Sivas, Erzurum ve Ankara'da mücadeleyi kazanmak için nasıl çaba sarf ettikleri, savaş sırasında çıkardıkları yasalarla düzenli orduyu kuvvetlendirdikleri konuşularak, milli mücadelemize para yardımı yapan ülkeler hatırlatıldı. Milli mücadelenin sonunda Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması ile Milli Mücadele Dönemi'nin askeri savaşlarının sona erdiği belirtilerek söyleşi tamamlandı.

"Cephenin İki Yakasında Milli Mücadele" adlı söyleşi teşekkür belgesi takdimi ile sonlandırıldı. - DÜZCE