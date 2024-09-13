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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yabancı Öğrenciler Türk Ekonomisine Yıllık 3 Milyar Dolar Katkı Sağlıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin açılışında misafir öğrencilerin Türk ekonomisine yıllık katkısının 3 milyar dolar olduğunu belirtti. 2010 yılında bu rakamın 200 milyon dolar seviyesinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin eğitim ve bilim alanındaki hedeflerine yaklaşmakta olduğunu ifade etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim- Öğretim Binaları Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Misafir öğrencilerin Türk ekonomisine yıllık katkısı 3 milyar dolar civarında. 2010'ların başında bu rakam yaklaşık 200 milyon dolar seviyesindeydi. Ülkemiz açısından bu tablo eleştirilecek değil, tam aksine alkışlanacak, övünülecek bir durumdur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019'da temeli atılan Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim- Öğretim Binaları Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Toplamda 12 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu muhteşem külliyemizle, Türkiye'nin eğitim ve bilim alanındaki hedeflerine biraz daha yaklaşıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN EĞİTİM VE BİLİM ALANINDAKİ HEDEFLERİNE BİRAZ DAHA YAKLAŞIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Külliye projemizin 95 bin metrekare inşaat alanına sahip ilk etabını 2021 yılında tamamladık. 2'inci etapta ise 167 bin metrekare inşaat alanına sahip yeni fakülteler ve sosyal tesisler bulunuyor. Bugün hem 1'inci hem 2'inci etabın resmi açılışını sizlerle gerçekleştiriyoruz. Toplamda 12 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu muhteşem külliyemizle, Türkiye'nin eğitim ve bilim alanındaki hedeflerine biraz daha yaklaşıyoruz. Üniversitelerimizin yurtdışına açılmasını şahsen çok değerli buluyorum. Üniversitemizde, 136 ülkeden 3 bin 500'den fazla uluslararası öğrencinin tam zamanlı olarak okumasından memnuniyet duyuyorum. Yurt dışı ziyaretlerimizde, Türkiye'de eğitim görmüş, akıcı Türkçe konuşan, kendisinin milletimizin fahri elçisi olarak gören bakanlarla, iş insanlarıyla, akademisyenlerle, siyasetçilerle çok sık karşılaşıyoruz' dedi.

'TÜRKİYE'DE İSE DÜNYANIN 198 FARKLI ÜLKESİNDEN YAKLAŞIK 340 BİN ÖĞRENCİ VAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2010 yılında misafir öğrencilerden elde edilen gelirin 200 milyon dolar olduğuna vurgu yaparak, "Türkiye mezunları ülkemizden ayrıldıktan sonra da ülkemiz ekonomisine, turizmine, ülkemizin kültür diplomasisine katkı vermeye devam ediyor. Şu rakamlara, özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum; bugün dünyada 7 milyonu aşkın uluslararası öğrenci mevcut. Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, Kanada, Avustralya gibi devletler her yıl yabancı öğrencilerden milyarlarca dolar para kazanıyor. Yani ortada bilime, araştırmaya, fikri sermayeye yapılan katkılar yanında, ekonomik olarak da çok büyük bir kaynaktan bahsediyoruz. Biz de her yıl binlerce öğrenciyi yurt dışına eğitim için gönderiyoruz. Türkiye'de ise dünyanın 198 farklı ülkesinden yaklaşık 340 bin öğrenci var. Bu öğrencilerin yüzde 95'i kendi imkanlarıyla okuyor, yani masraflarının tamamını kendi ceplerinden karşılıyor. Misafir öğrencilerin Türk ekonomisine yıllık katkısı 3 milyar dolar civarında. 2010'ların başında bu rakam yaklaşık 200 milyon dolar seviyesindeydi. Ülkemiz açısından bu tablo eleştirilecek değil, tam aksine alkışlanacak, övünülecek bir durumdur" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Politika Ekonomi Misafir Türkiye Eğitim

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