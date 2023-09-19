Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri Miniklere Nitelikli Eğitim Sunuyor

Çayırova Belediyesi'nin çocuk kulüplerinde minikler, uzman eğitmenler eşliğinde eğlenirken öğreniyor. Okul öncesi eğitim, müzik, spor, deney, İngilizce ve Kur'an-ı Kerim disiplinlerinde hizmet verilen kulüplerde son 4 yılda 4 bin 500 çocuk faydalandı.

Çayırova Belediyesinin çocuk kulüplerinde minikler, uzman eğitmenler eşliğinde nitelikli eğitim ayrıcalığıyla hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin eğitimi daha nitelikli hale getirmek hedefiyle hayata geçirdiği çocuk kulüpleri, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla hareketlendi. Tecrübeli öğretmen kadrosuyla hizmet veren kulüplerde minikler eğlenerek öğreniyor. Okul öncesi eğitim, müzik, spor, deney, İngilizce ve Kur'an-ı Kerim disiplinlerinde hizmet verilen kurslardan son 4 yılda 4 bin 500 çocuk yararlandı. Eğitimlerin yıl boyu devam edeceği kaydedildi. - KOCAELİ