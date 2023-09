Beyoğlu Belediyesi Okulları Yeni Eğitim Yılına Hazır Hale Getirdi

Beyoğlu Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilçede bulunan okullarda hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında tamirat işlerinden boyasına, çevre düzenlemesinden temizliğine kadar okulların her türlü ihtiyacı giderildi.

Beyoğlu Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, ilçedeki bütün okulları eğitime hazır hale getirdi. Öğrencilerin daha iyi ve daha sağlıklı koşullarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla okullardaki sıra ve masalar tamir edilerek temizlendi. Spor salonlarının, kapıların, pencerelerin, tuvaletlerin, lavobaların bakım ve onarımı yapıldı. Ayrıca iç ve dış cephe boyası, çatıların tamiratı, bahçe duvarlarının onarımı ve engelli rampalarının düzenlenmesi gibi birçok çalışma da titizlikte tamamlandı. Yapılan çalışmalar sayesinde öğrenciler yeni eğitim yılına pırıp pırıl bir ortamda başlayacak.

"Öğrencilerimize pırıl pırıl bir eğitim ortamı hazırladık"

Öğrencilerimiz Beyoğlu'ndaki okulları yeni eğitim yılına hazır hale getirdiklerini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "her yıl olduğu gibi bu yıl da okullarımızı yeni eğitim yılına hazırladık. Okullarımızın tamirat işlerinden boyasına, çevre düzenlemesinden temizliğine kadar her türlü ihtiyacını giderdik. Geleceğimizin teminatı olan pırıl pırıl gençlerimize pırıl pırıl bir eğitim ortamı hazırladık. Öğrencilerimiz sadece derslerine odaklansınlar. Biz belediye olarak her zaman onların yanındayız. Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL