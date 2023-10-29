Bergama İlkokulu Öğrencileri Asklepeion'da Cumhuriyet Bayramı Kutlaması Yaptı

Bergama'nın 100. Yıl İlkokulu 2/D sınıfı öğrencileri, Atatürk'ün de ziyaret ettiği tarihi Asklepeion'da Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı.

İZMİR'in Bergama ilçesinde ilkokul öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını 1934 yılında Atatürk'ün de ziyaret ettiği tarihi Asklepeion'da marş eşliğinde ellerindeki bayrakları salladı.

Bergama'nın 100. Yıl İlkokulu 2/D sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Yusuf Gunt öncülüğünde bayram kıyafetlerini giyerek

Atatürk'ün de 1934 yılında ziyaret ettiği Bergama'nın 2 bin yıllık tarihi Asklepeion alanında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını kutladı. 'Cumhuriyet Çocukları' marşını söyleyen öğrenciler ellerindeki bayrakları salladı.