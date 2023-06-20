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Başakşehir'de Çocuklara Robotik Kodlama Eğitimleri Başladı

Başakşehir'de Çocuklara Robotik Kodlama Eğitimleri Başladı

Eğitim Haberleri

Başakşehir Belediyesi tarafından 7-9 yaş ve 10-14 yaş arası çocuklara yönelik robotik kodlama eğitimleri başlatıldı. Eğitimlerde çocuklar, robotik kodlamanın temel bilgilerini öğrenirken eğlenceli vakit geçiriyorlar.

p> Başakşehir'de 7-9 yaş ve 10-14 yaş arası iki gruptan oluşan çocuklara yönelik robotik kodlama eğitimleri başladı. Çocuklar, eğlenceli vakit geçirirken diğer yandan robotik kodlamanın temel bilgileri öğreniyor.

Başakşehir Belediyesi, çocukların gelişimine yönelik eğitimlerine yaz tatilinde de devam ediyor. 3 hafta sürecek programlar kapsamında; algoritmaya giriş, Arduino devre kartı tanıtımı, Mblock ile arayüz tanıtımı, temel elektrik ve elektronik sensörlerin kullanımı ve programlanması, robot uygulaması ve programlanması ile yarışma pistinde robotların denemesi eğitimleri yer alacak. 'Çizgi İzleyen Araba' projesinde kullanılacak DC motor, motor sürücü modülü ve kızılötesi sensör modülünü kapsayan temel elektronik bilgiler verilecek. Eğitim sonunda çocukların öğrendikleri bilgileri hayata geçirecekleri uygulama dersi de yapılacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

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