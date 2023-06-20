Başakşehir'de Çocuklara Robotik Kodlama Eğitimleri Başladı
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Başakşehir Belediyesi tarafından 7-9 yaş ve 10-14 yaş arası çocuklara yönelik robotik kodlama eğitimleri başlatıldı. Eğitimlerde çocuklar, robotik kodlamanın temel bilgilerini öğrenirken eğlenceli vakit geçiriyorlar.
Başakşehir Belediyesi, çocukların gelişimine yönelik eğitimlerine yaz tatilinde de devam ediyor. 3 hafta sürecek programlar kapsamında; algoritmaya giriş, Arduino devre kartı tanıtımı, Mblock ile arayüz tanıtımı, temel elektrik ve elektronik sensörlerin kullanımı ve programlanması, robot uygulaması ve programlanması ile yarışma pistinde robotların denemesi eğitimleri yer alacak. 'Çizgi İzleyen Araba' projesinde kullanılacak DC motor, motor sürücü modülü ve kızılötesi sensör modülünü kapsayan temel elektronik bilgiler verilecek. Eğitim sonunda çocukların öğrendikleri bilgileri hayata geçirecekleri uygulama dersi de yapılacak.