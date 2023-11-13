Aydın'daki İlkokul Öğrencileri Jandarmayı Ziyaret Etti

Aydın'ın Köşk ilçesindeki ilkokul öğrencileri İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, jandarmayı yakından tanıdı. Ziyarette jandarma ekipleri tarafından yapılan faaliyetler, kurumun tanıtımı, kullanılan son teknoloji silahlar ve araçlar hakkında öğrenciler bilgilendirildi. Jandarmayı daha yakından tanıyan minikler, ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aydın'ın Köşk ilçesindeki ilkokul öğrencileri İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, jandarmayı yakından tanıdı.

Köşk ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan Kıran İlkokulu öğretmen ve öğrencileri Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette jandarma ekipleri tarafından yapılan faaliyetler, kurumun tanıtımı, kullanılan son teknoloji silahlar ve araçlar hakkında öğrenciler bilgilendirildi. Jandarmayı daha yakından tanıyan minikler, ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. - AYDIN