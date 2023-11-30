Aydın'da Cumhuriyetin 100. Yılında Satranç Turnuvası

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen satranç turnuvasında öğrenciler, en iyi hamlelerini yapmak için yarıştı. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada 200 öğrenci, 6 tur boyunca rekabet etti ve toplamda 50 bin hamle gerçekleştirdi. Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen satranç turnuvası başlarken, bu kez öğrenciler en iyi hamlelerini kazanmak için yaptı.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilçede eğitim gören öğrencilerin katılımıyla "Cumhuriyetin 100. Yılında Yüzde Yüz Satranç" turnuvası gerçekleştirildi. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan'ın açılış hamlesi ile başlayan turnuvada, bu kez öğrenciler kazanmak için hamle yaptı. Strateji ve bilgilerin sergilendiği turnuvaya katılan 200 öğrenci, 6 tur boyunca rekabet ederek toplamda 50 bin hamle gerçekleştirdi. Heyecan dolu turnuvada 600 maç yapan öğrenciler, toplamda 36 bin dakika boyunca mücadele ederken, turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Turnuva hakkında konuşma yapan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan; "Sevgili öğrencilerimiz bugün burada, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 'Yüzde Yüz' hızlı satranç turnuvasını düzenledik. Bu heyecan verici etkinlik aynı zamanda Satranç Dostu Okul projemizin bir parçası olarak gerçekleşiyor. Projemiz ile okullarımızda satranç oynayan öğrenci sayılarının artacağını düşünüyorum. Satranç, strateji, zeka ve dayanışmanın buluştuğu bir oyunun ötesinde, aynı zamanda eğitimde önemli bir araçtır. Bu projemiz ve turnuvamız, öğrencilerimizin bu değerleri benimsemesine ve geliştirmesine imkan tanıyacak" dedi. - AYDIN