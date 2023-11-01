ADÜ Rektörü Bülent Kent, 6 aylık görev süresini değerlendirdi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde göreve başlayan Rektör Bülent Kent, 6 aylık süre içinde yapılan çalışmaları ve üniversiteye yapılan yatırımları değerlendirdi. Konuşmasında ekonomik sorunları ve araştırma üniversitesi olma hedefini vurgulayan Kent, ayrıca Tıp Fakültesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Hastanesi'ndeki gelişmeleri de paylaştı.

Aydın Adanan Menderes Üniversitesi'nde 15 Mart itibariyle göreve başlayan Rektör Bülent Kent, geride kalan 6 aylık görev süresini değerlendirdi. Toplantıda 6 aylık görev süresi içinde yaptıkları çalışmalar ve Üniversite'ye bağlı Tıp Fakültesi Hastanesi ile Diş Hekimliği Hastanesi'ndeki yatırımlardan söz eden Rektör Kent, geçtiğimiz hafta KYK Yurdu'nda yaşanan ve bir öğrencinin hayatını kaybettiği olayla ilgili de adli sürecin devam ettiğini söyledi.

"En büyük sorunumuz ekonomi"

Konuşmasında üniversitede en büyük sorunun ekonomik sorun ile 32 yıllık geçmişe sahip üniversitenin, bugüne kadar reyting çalışmaları yapılmadığı için sıralamasının iyi olmadığını kaydeden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, "15 Mart'ta göreve başladık. Üniversitemiz 3 enstitü, 21 fakülte, 1 devlet konservatuvarı, 5 yüksekokul ve 19 meslek yüksekokulu ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Ön lisansta normal öğretim 12 bin 693 ikinci öğretim 3 bin 747 olmak üzere 16 bin 440 öğrenci ile lisans bölümlerinde ise 19 bin 833'ü normal öğretim 2954'ü ikinci öğretim olmak üzere 22 bin 787 öğrencimiz bulunmaktadır. Lisans ve önlisans düzeyinde toplam 39 bin 227 öğrenciye hizmet vermekteyiz. Üniversitemizin reyting sıralaması iyi değil. Maalesef bu konuda bugüne kadar çalışma yapılmamış. Bu konuda destek alacağımız üniversiteler var. Sosyal sorumluluk projelerine de önem veriyoruz. Sıfır atık, karbon ayak izi konusuna çalışmalarımız var" dedi. ADÜ'de bu yıl yabancı öğrenci sayısında düşüş olduğunu belirten Rektör Kent, 7'si ön lisans, 371'i lisans 27'si yüksek lisans ve 14 doktora olmak üzere toplam 419 öğrencinin bulunduğunu kaydederek en büyük sıkıntılarının başında ekonomik sıkıntıların yer aldığını söyledi.

"Hedefimiz araştırma üniversitesi olmak"

1992 yılında kurulmuş olan Adnan Menderes Üniversitesi'nin aslında araştırma üniversitesi olabilecek durumda olduğunu kaydeden Rektör Kent, "Araştır Üniversitesi olmayı en büyük hedef noktamız olarak belirledik. Bundan sonra 2 haftada bir dekanlarımızla toplanacağız. Görev süremiz boyunca bunu gündemimizde çıkarmayacağız. Bu nedenle üniversitemizin en öncelikli hedeflerinden biri, araştırma faaliyetlerini destekleyen ulusal ve uluslararası alanda tanınan bir araştırma üniversitesi olmaktır" diye onuştu.

Konuşmasının önemli bir kısmını ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ayıran ve burada yaşanan sorunlara dikkat çeken ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, 1996 yılında kurulan ve 108 bin metrekare alan üzerinde faaliyetlerine devam eden hastanede 2 bin 601 personel ile günlük 4 bin 290 hastaya hizmet verdiklerini açıkladı. Son 6 aylık süre içerisinde mevcut birimlere ek olarak 20 yataklı kardiyoloji 2 servisini, 10 yataklı koroner yoğun bakım servisini, 10 yataklı kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım servisini, 33 yataklı ortopedi servisini, 10 yataklı kemik iliği transplantasyon ünitesini, 32 yataklı onkoloji servisini, 11 ameliyathanenin açılmasını ve 4 yataklı Çocuk yoğun bakım ünitesini açtıklarını kaydeden Rektör Kent, sorunları çözmek için var güçleri ile çalıştıklarını ancak Aydınlılardan da destek beklediklerini söyledi.

2012 yılında açılan ve yaklaşık 9 bin metrekare alanda 172 personel ile Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'nde ise günde 427 hastaya hizmet verdiklerini kaydeden Prof. Dr. Bülent Kent, hastanenin teknik kadrosunu güçlendirdiklerini ve global bütçesinin de 2 katına çıkarılmasını sağladıklarını söyledi.

Üniversitenin İktisadi işletmeleri hakkında da bilgiler veren Rektör Kent, 13 adet kantin, bir anaokulu, bir konukevi ve 1 sosyal tesis olmak üzere toplam 16 tesisten gelir elde etmeye çalıştıklarını ancak bunun çok yetersiz kaldığını söyledi. Göreve geldiklerin 24,3 milyon TL olan borçlarının 6 aylık süre içerisinde 16 milyon civarına düşürdüklerini kaydeden Kent, bu konuda başta Aydınlı işadamları olmak üzere sivil toplum kuruluşlarından destek beklediklerini söyledi. - AYDIN