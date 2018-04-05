Eğitim Fuarları Öğrencilere Büyük Fırsat Sunuyor

İstanbul'da ikincisi düzenlenen İstanbul Eğitim ve Kariyer Fuarı, 100'ün üzerinde katılımcı kurum ve 50 binin üzerinde genç ziyaretçiyi ağırladı. Fuarda öğrenciler merak etikleri konular hakkında bilgi sahibi oldu.

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler ve iş hayatına girmeye hazırlanan geleceğin meslek adayları için Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 2. kez düzenlenen İstanbul Eğitim ve Kariyer Fuarı, Vakıf ve Devlet Üniversitelerini, Uluslararası Üniversiteleri, Eğitim Yayıncılarını ve İK uzmanlarını bir araya getirdi. İstanbul genelinde orta öğretim kurumlarının 12. Sınıfı öğrencileri, üniversite öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri, rehber öğretmenler ve öğrenci velilerinin katılım gösterdiği fuarda üniversite adayı öğrenciler, istedikleri üniversiteleri yakından tanıma fırsatı bulurken, tercih etmek istedikleri bölümler hakkında da merak ettikleri sorulara cevap bulma fırsatını yakaladılar.

"Eğitim fuarları öğrenciler için oldukça avantajlı"

Eğitim fuarlarının üniversiteler için öğrencilerle yakınlaşmak ve onlarla yakın temas halinde olmak açısından oldukça etkili bulduğunu ifade eden İstanbul Esenyurt Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünden Selahattin Söylemez, eğitim fuarlarının öğrenciler ve üniversiteler için bulunmaz bir nimet olduğunu söyledi. Bu organizasyonlarla birlikte öğrencilerin tercih etmek istediği programı ve burs olanaklarını bire bir üniversite temsilcilerinden öğrenebildiğini de kaydeden Söylemez, "Öğrenciler her üniversitenin her olanağını bilemeyebilir. Bu tarz organizasyonlarla hem öğrenciler çok rahat ediyor, hem de üniversiteler kendilerini öğrencilere çok daha iyi ifade ediyor. Öğrenciler tercih etmek istedikleri bölümlerle ilgili bizlerden bilgi alıyor ve burs olanaklarından faydalanıyorlar. Bunun yanı sıra bizlerin onlara sağladığımız burs olanaklarını öğreniyorlar. Bizler de okulumuzun öğrencilere sağladığı fırsatları burada öğrencilerle paylaşma fırsatı bulduk. Nitekim üniversitemizin en büyük özelliği çok fazla burs olanağı sağlamasıdır. Bununla birlikte dört yıllık bölümlerde yedi yıl boyunca burslarımız kesintisiz olarak devam ediyor. Burada bu bilgileri öğrencilere aktardığımızda çok şaşırıyorlar. Aynı zamanda öğrenciler puanlarına göre burs oranlarını da burada bizden öğrenebiliyor. Ayrıca yeni sınav sistemiyle ilgili öğrencilerin kafasında hala kaygılar var. Yeni sınav sistemine hakim değiller. Biz onlara bunlarla alakalı da bilgi veriyoruz" dedi.

"Kesintisiz burs imkanı sunuyoruz"

Bu tarz fuarların öğrenciler ve üniversiteler için oldukça verimli geçtiğini de ifade eden Söylemez, "Bu fuarla birlikte öğrencilerimize neler sunduğumuzu aktarma fırsatı buluyoruz. Üniversitemizde en dikkat ettikleri konu verdiğimiz bursların kesintisiz olmasıdır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerimiz için yeni açılacak olan Fizyoterapi Merkezimiz var. Bu gibi yeni bilgileri de burada öğrencilerle paylaşma fırsatı buluyoruz. Bizim öğrencilerimize sunduğumuz en önemli avantaj; öğrencilerimizin uygulama yapabilecekleri laboratuvarları onların kullanımına sunuyor olmamızdır" seklinde konuştu.

Son olarak öğrencilerin en çok bilgi aldığı ve ilgili oldukları bölümlerin hangileri olduğunu da ifade eden Söylemez, inşaat mühendisliği, mimarlık, fizyoterapi ve rehabilitasyon, diyetisyenlik ve sağlık alanında çok ciddi sorular geldiğini söyledi. Sağlık alanlarına büyük bir ilgi olduğuna da değinen Söylemez, özelde ve devlette sağlık alanında istihdam sağlandığı için bu alana ciddi talepler olduğu kaydetti. Söylemez, "Onun dışında okulumuzda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) okumak isteyen çok fazla öğrenci var. Üniversitemize BESYO'ya özel yetenek sınavı ile öğrenci alıyoruz. Bu nedenle öğrenciler tercih dönemini beklemeden gelip kayıtlarını yaptırabiliyor" dedi. - İSTANBUL