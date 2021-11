Eğitim Fakültesi'nden bir AB proje başarısı daha

BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) partneri olduğu Avrupa Birliği (AB) Erasmus+ Ana Eylem 2 Okul Eğitimi Alanı Stratejik Ortaklıklar-KA201 projesi, Polonya ulusal ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Toplam 24 ay sürmesi planlanan ve 190. 180 €'luk bütçeye sahip "Development of a Web-Based Active Learning System Enriched with Augmented Reality Simulations in Science Teaching" isimli projenin koordinatörlüğünü Didasko Prywatna Szkola Podstawowa yürütüyor.

Projede fen eğitimi bağlamında kavramsal öğrenmeyi ve bilimsel süreç becerilerini geliştirmeyi hedefleyen arttırılmış gerçeklik uygulamalarına dayalı bir öğretim yönetim sistemi geliştirilecek. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Demirbağ ve Prof. Dr. Adem Uzun'un görev alacağı projede, Bursa Uludağ Üniversitesi (Türkiye), Polygonal North (Finlandiya), Innovation Hive (Yunanistan), Piri Teknoloji (Türkiye), Polygonal (İtalya) ve AISR (İrlanda) olmak üzere projede toplam 6 partner yer alıyor.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet