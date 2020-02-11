Eğitim-Bir-Sen Akademisi eğitime devam ediyor

11.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:19

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şubesi'nin düzenlediği MEB 2020 Yılı Yönetici Seçme Sınavına hazırlık kursu başladı.



Eğitim Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şubesi, Milli Eğitim Bakanlığı 2020 Yılı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı için hazırlık kursunun ilk dersini işledi. Kursa özel hazırlanan kitaplarla birlikte üyeler için Eğitim ve Sosyal İşler Sekretaryası ile koordine edilen kursa Eğitim Bir-Sen üyeleri ilgi gösterdi.



Açılışta konuşan Şube Başkanı Ramazan Acar, EBS Bursa Akademi/Yönetici Akademisi kapsamında yürütülen kültürel ve akademik sendikacılık çalışmaları ile üyelerin mesleki gelişimine katkıda bulunduklarını vurgulayarak, "Yeni dönemde de hizmet sendikacılığı halkamıza bir yenisini daha ekledik. Üyelerimizin eğitim ve kariyerlerinde yükselme konusunda yaptığımız yayınlar ve kurslarla üyelerimize desteğimiz bugüne kadar olduğu gibi devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına hazırlık kitabımızla birlikte üyelerimize yönelik hazırlık kursumuzun bu haftaki ilk dersini üyelerimizin yoğun iştirakiyle başlatıyoruz hamdolsun. Gerçek örgütlenmenin, özlük hakları ile değerler sendikacılığı mücadelesinin birlikte yürütülmesiyle mümkün olacağına inanıyoruz. Bugüne kadar kitaplar bastırarak yüzyüze eğitimler vererek modüller hazırlayarak, deneme sınavları yaparak, uzaktan eğitim merkezleri kurarak üyelerimizi imtihanlara en iyi şekilde hazırlamanın çabası içinde olduk. Bundan sonra da aynı hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



Şube Başkan Yardımcısı Remzi Ayaz da, kültürel ve akademik sendikacılık kapsamında üyelerin mesleki gelişimine katkıda bulunmak amacıyla bu çalışmaya imza attıklarını, bu kapsamda kurs programının 5 hafta boyunca hafta içi akşamları 18: 30-21: 30 hafta sonu cumartesi günleri 09: 00-12: 00 arası Şube Merkezinde Mehmet Akif İnan Salonunda devam edeceğini söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA