Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
24.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:32
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 13.51'deki sarsıntı, 9,92 kilometre derinlikte kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ