Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

24.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:32
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 13.51'deki sarsıntı, 9,92 kilometre derinlikte kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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