Efsane Milan kadrosu! Milan'ın efsane kadrosunda kimler var? Milan'ın efsane kadrosunda hangi futbolcular vardı?
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Efsane Milan kadrosu! Milan'ın efsane kadrosunda kimler var? Milan'ın efsane kadrosunda hangi futbolcular vardı?

Efsane Milan kadrosu! Milan'ın efsane kadrosunda kimler var? Milan'ın efsane kadrosunda hangi futbolcular vardı?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Şüphesiz çoğu futbol severin en beğendiği kadrolardan birisi efsane Milan kadrosudur. Genellikle bir kişiye futbol sorusu soranlar ilk olarak "Efsane Milan kadrosunu sayar mısınız?" tarzında soru sorarlar. Gerçekten de bu kadroda yok yok diyebiliriz! Peki efsane Milan kadrosunda kimler var? Milan'ın efsane kadrosunda hangi futbolcular yer alıyor? Efsane Milan kadrosu ve tüm isimleri sizlerle...

Efsane Milan kadrosu 2005-2006-2007 yıllarını kapsamaktadır desek yanlış olmaz. Aslında kadroda 1-2 futbolcu hariç diğer isimleri hepsi aynı, yani hepsi efsane kadroda bulunuyor diyebiliriz. Ama şimdi sizlere gerçek efsane Milan kadrosu hangisidir? Milan'ın efsane kadrosunda kimler vardı? onların isimlerini paylaşalım.

EFSANE MİLAN KADROSUNDA KİMLER VAR?

2005 yılındaki efsane Milan kadrosu aşağıdaki gibidir:

  • Dida (Kaleci)
  • Cafu (Defans)
  • Stam (Defans)
  • Nesta (Defans)
  • Maldini (Defans)
  • Pirlo (Orta Saha)
  • Gattuso (Orta Saha)
  • Seedorf (Orta Saha)
  • Kaka (Orta Saha)
  • Shevchenko (Forvet)
  • Inzaghi (Forvet) veya Crespo (Forvet)

Efsane Milan kadrosu genel olarak bu şekildedir diyebiliriz. Fakat dediğimiz gibi 1-2 futbolcu oynama olabilir. Ama herkesin aklında olan ve herkesin sayabildiği isimler bunlardır desek yanlış olmaz. Fakat burada forvet için Crespo yerine Flippo Inzaghi 'nin olması gerektiği yönünde düşünceler de var. Aslında 2 futbolcu da gayet iyi olduğu için listeye ikisini de ekledim. Siz hangisini tercih edersiniz yorum bölümünden yazabilirsiniz.

Şimdi efsane Milan kadrosunun dizilimini paylaşalım.

Efsane Milan kadrosu! Milan'ın efsane kadrosunda kimler var? Milan'ın efsane kadrosunda hangi futbolcular vardı?
Görsel kaynak : Star TV Televizyon

- Kalede Dida yer alıyor.

- Defansın sağında Cafu, ortasında Nesta ve Stam ikilisi, solunda ise Maldini yer alıyor.

- Orta sahada sağda Gattuso, solda Seedort, oyun kurucu Pirlo ve ofansif orta saha Kaka yer alıyor.

- Forvette ise efsane iki isim var. Shevchenko ve Inzaghi forvetteki isimler. Bu isimlere ek olarak Crespo'yu da bu efsane kadro içerisine sayabiliriz.

NOT = Efsane Milan kadrosu hakkında görüşlerinizi yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Teşekkürlerimizi iletiyoruz...

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Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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