Efe Alp'ten koronavirüse karşı rap şarkı SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Efe Alp Öztürk (10), koronavirüs salgınına kendi yazdığı rap şarkıyla dikkat çekti.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Efe Alp Öztürk (10), koronavirüs salgınına kendi yazdığı rap şarkıyla dikkat çekti.

Akyazı İnönü İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Efe Alp Öztürk, koronavirüs salgını nedeniyle insanları uyarmak için rap şarkı yazdı. Efe Alp seslendirdiği şarkının videosunu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdi. Müdürlük tarafından sosyal medyadan paylaşılan ve beğeni toplayan Efe Alp Öztürk'ün yazdığı şarkının sözleri şöyle: "Suya sabuna dokun, koronadan korun. Önlemimizi alalım hem dede hem torun. Evimizde mutluyuz herkes evde güvende. Hayat eve sığar, evde kal Türkiye. Ellerini düzenli yıka, 20 saniye boyunca. Sağlıklı kalacaksın dışarı çıkmadıkça. Bir süre sarılma, dokunma, tokalaşma, sosyal izolasyonla yaşa. Böylece sevdiklerinle birlikte sürdür hayatını doya doya."

Kaynak: DHA