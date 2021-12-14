Edremit'te dev dalgaların dövdüğü kordon çöktü - Haberler
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Edremit'te dev dalgaların dövdüğü kordon çöktü

Edremit'te dev dalgaların dövdüğü kordon çöktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaklaşık 2 haftadır etkili olan lodos fırtınası sebebiyle Akçay kordonunun bir kısmı çöktü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaklaşık 2 haftadır etkili olan lodos fırtınası sebebiyle Akçay kordonunun bir kısmı çöktü. Kordonun çöken kısmı yetkililer tarafından emniyet şeridine alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akçay Mahalesindeki kordun yaklaşık 2 haftadır şiddetli lodos sebebiyle oluşan dev dalgalara maruz kaldı. Bir süre önce yeni düzenlemesi yapılan kordonda çökme meydana geldi. Dalgaların vurduğu bölgede meydana gelen hasar için tespit çalışmaları başladı. Yetkililer çökme olan bölgeyi emniyet şeridi ile çevirdi. Tamirat çalışmalarına en kısa sürede başlanacağı öğrenildi. - BALIKESİR

Edremit'te dev dalgaların dövdüğü kordon çöktü

Edremit'te dev dalgaların dövdüğü kordon çöktü

Edremit'te dev dalgaların dövdüğü kordon çöktü

Edremit'te dev dalgaların dövdüğü kordon çöktü

Edremit'te dev dalgaların dövdüğü kordon çöktü

Edremit'te dev dalgaların dövdüğü kordon çöktü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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