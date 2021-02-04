Edremit Körfezi'nde parklarda yoğunluk yaşandı
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Edremit Körfezi'nde parklarda yoğunluk yaşandı

04.02.2021 19:14 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:18
Edremit Körfezi'nde parklarda yoğunluk yaşandı

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde 20 dereceye yaklaşan hava sıcaklıklarının ardından, parklar doldu.

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde 20 dereceye yaklaşan hava sıcaklıklarının ardından, parklar doldu.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan soğuk ve yağışlı havanın ardında Edremit Körfezi'nde 2 gündür güneşli hava hakim. 20 dereceye yaklaşan hava sıcaklığının ardında park ve bahçelerde hareketlilik yaşandı. Aileler çocuklarını parklara götürürken, pandemi sürecinde özellikle parklarda yoğunluk yaşandı.

FOTORAFLI


- Balıkesir
Edremit Körfezi'nde parklarda yoğunluk yaşandı
Edremit Körfezi'nde parklarda yoğunluk yaşandı
Edremit Körfezi'nde parklarda yoğunluk yaşandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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