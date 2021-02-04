Edremit Körfezi'nde parklarda yoğunluk yaşandı
04.02.2021 19:14 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:18
BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde 20 dereceye yaklaşan hava sıcaklıklarının ardından, parklar doldu.
BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde 20 dereceye yaklaşan hava sıcaklıklarının ardından, parklar doldu.
- Balıkesir
Geçtiğimiz günlerde yaşanan soğuk ve yağışlı havanın ardında Edremit Körfezi'nde 2 gündür güneşli hava hakim. 20 dereceye yaklaşan hava sıcaklığının ardında park ve bahçelerde hareketlilik yaşandı. Aileler çocuklarını parklara götürürken, pandemi sürecinde özellikle parklarda yoğunluk yaşandı.
FOTORAFLI
- Balıkesir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN