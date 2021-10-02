EDİRNE VALİLİĞİ'NDEN GÖÇMENLERİN TIR'LARA KAÇAK BİNMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN TESİSLERE UYARI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EDİRNE VALİLİĞİ'NDEN GÖÇMENLERİN TIR'LARA KAÇAK BİNMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN TESİSLERE UYARI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE Valiliği göçmenlerin Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerinde bulunan tesislerde park halindeki TIR'ların dorselerinin brandalarını keserek kaçak binmelerini önlemek için önlemlerinin artırılmasını isteyen yazılı bildiri gönderdi.

EDİRNE Valiliği göçmenlerin Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerinde bulunan tesislerde park halindeki TIR'ların dorselerinin brandalarını keserek kaçak binmelerini önlemek için önlemlerinin artırılmasını isteyen yazılı bildiri gönderdi. Göçmenlerin, TIR'lara kaça binmesini önlemek için Valilikten tesislere gönderilen yazılı bildiride, "Her tesis kendi alanının çevresini beton veya tel bariyerlerin üzerinde helezon jiletli tel tel olması, toplam yüksekliğin ise yerden en az 2.,5 metre göçmenlerin giremeyeceği şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmaların en geç 1 Ocak 2022 tarihine kadar bitirilmesi, aksi halde cezai uygulama gerekirse söz konusu tesislerin kapatılacağını"denildi.

(GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK)

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)

EDİRNE VALİLİĞİ'NDEN GÖÇMENLERİN TIR'LARA KAÇAK BİNMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN TESİSLERE UYARI

EDİRNE VALİLİĞİ'NDEN GÖÇMENLERİN TIR'LARA KAÇAK BİNMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN TESİSLERE UYARI

EDİRNE VALİLİĞİ'NDEN GÖÇMENLERİN TIR'LARA KAÇAK BİNMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN TESİSLERE UYARI

EDİRNE VALİLİĞİ'NDEN GÖÇMENLERİN TIR'LARA KAÇAK BİNMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN TESİSLERE UYARI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şans Oyunları Fuat Oktay
Magazin Recep Tayyip Erdoğan Müge Anlı
Spor Aykut Kocaman Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Yemek Tarifleri Zafer Kurugöl Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: EDİRNE VALİLİĞİ'NDEN GÖÇMENLERİN TIR'LARA KAÇAK BİNMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN TESİSLERE UYARI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 23:23:34. #1.12#