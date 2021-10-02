EDİRNE VALİLİĞİ'NDEN GÖÇMENLERİN TIR'LARA KAÇAK BİNMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN TESİSLERE UYARI

EDİRNE Valiliği göçmenlerin Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerinde bulunan tesislerde park halindeki TIR'ların dorselerinin brandalarını keserek kaçak binmelerini önlemek için önlemlerinin artırılmasını isteyen yazılı bildiri gönderdi. Göçmenlerin, TIR'lara kaça binmesini önlemek için Valilikten tesislere gönderilen yazılı bildiride, "Her tesis kendi alanının çevresini beton veya tel bariyerlerin üzerinde helezon jiletli tel tel olması, toplam yüksekliğin ise yerden en az 2.,5 metre göçmenlerin giremeyeceği şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmaların en geç 1 Ocak 2022 tarihine kadar bitirilmesi, aksi halde cezai uygulama gerekirse söz konusu tesislerin kapatılacağını"denildi.

(GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK)

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)