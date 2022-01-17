Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,243 liradan satıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,243 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: