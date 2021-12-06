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Edirne'den kısa kısa

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'den kısa kısa

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Döner Sermaye İşletmesi olan okulların yöneticilerinin katılımıyla toplantı düzenledi.

EDİRNE (AA) - Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Döner Sermaye İşletmesi olan okulların yöneticilerinin katılımıyla toplantı düzenledi.

Toplantıda, döner sermaye kapsamında üretim yapılan alanlar ile üretilen malzemelerin kurumlar ve işletmeler bazında tanıtımlarının yapılması konusu ele alındı.

Toplantıya, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan, Şube Müdürü Aydın Erünsal ile Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu okul müdürleri katıldı.

Edirne Belediyesi tır şoförlerine çorba ikram etti

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak üzere sırada bekleyen tır şoförlerine çorba ikram edildi.

Edirne Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Avrupa'ya çıkış yapabilmek için sırada bekleyen şoförlere çorba ikram etti.

Tır şoförleri ikram dolayısıyla Edirne Belediyesine teşekkür etti.

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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