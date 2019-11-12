12.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:24

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, Kadıdondurma köyünü ziyaret ederek, badem, ceviz ve lavanta yetiştirme projesiyle ilgili alanda incelemede bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, lavanta, badem ve ceviz yetiştirilecek 160 dönümlük alanı gezerek, köy muhtarı Müjdat Uludağ'dan bilgi aldı.

Güngör, badem fidanları dikiminin yapıldığını belirterek, yapılan çalışmalardan dolayı köy halkına teşekkür etti.

Köy sakinleriyle de bir araya gelen Güngör, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Belediye Başkanı Becan'a ziyaret

GAZDAŞ Edirne İşletme Müdürü Cumhur Pekdemir, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ilçede devam eden doğal gaz projesiyle ilgili çalışmalar konuşuldu.

Becan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, ilçenin doğal gaza kavuşması için yapılan çalışmalarda verdiği destekten dolayı Pekdemir'e teşekkür etti.

Pekdemir de Becan'a çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA