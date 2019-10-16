16.10.2019 14:56

Trakya Üniversitesinde "1. Uluslararası Balkan Protez-Ortez Sempozyumu" düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, sempozyun, TÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Türkiye Protez-Ortez Bilim Derneği işbirliğinde, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Sempozyum aynı zamanda bez çantalar, tohum kalemler, geri dönüşümlü ürünler, elektronik poster sunumları, fidan bağışları ve e-katılım belgeleriyle yeşili, maviyi seven ve destekleyen "Çevre Dostu Sempozyum" olma özelliği taşıyacak.

Türkiye Protez- Ortez Bilim Derneği'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan 1. Uluslararası Balkan Protez-Ortez Sempozyumu, bilimsel içeriği yüksek oturumlara, yenilikçi konulara ve önemli tartışmalara sahne olacak.

Ressam Tayyip Yılmaz'ın eserleri sanatseverlerle buluştu

Trakya Üniversitesi'nde, ressam Tayyip Yılmaz'ın eserlerinin yer aldığı sergi düzenlenen törenle açıldı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, törende yaptığı konuşmada, ressam Tayip Yılmaz'ın Edirne'nin yaşayan bir efsanesi, kentin önemli kültür ve sanat insanlarından biri olduğunu belirtti.

Sanatçının resim ve fotoğraflarıyla Edirne'yi yaşatan, eşsiz eserleriyle Edirne'nin kültür ve tarihine damga vurmayı başaran müstesna bir şahsiyet olduğunu anlatan Tabakoğlu, "Tüm kültür ve sanat dostlarını, sanatı ve onurlu duruşuyla kendisinden sonra gelecek tüm sanatçılara örnek olacak usta bir ismin adını taşıyan sergide görmekten ve Trakya Üniversitesi olarak böylesine önemli bir sergiye ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Üniversite-kent etkileşiminin önemli dayanaklarından biri olan, toplumun sosyal ve kültürel mirasına sahip çıkma, yaşayan değerlerimizi koruma ve yüceltme anlayışının, Edirne'nin çok önemli sanat değerlerinden biri olan Tayyip Yılmaz ile Güzel Sanatlar Fakültemizin bünyesinde devam ettiğini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor." diye konuştu.

Ressam Tayyip Yılmaz ise Edirne'nin kendisi için vazgeçilmez bir şehir olduğunu belirterek "89'uncu yaşımda bu şekilde hatırlanmanın ise paha biçilemez bir duygu. Bu günlere ne mutlu… Bu güzellik, tarif edilebilecek gibi değil. Buraları çok iyi tanıyorum. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görevine başladığını anımsattı.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeli'nin Türkiye'nin gelecek umudu olduğunu belirtti.

Yakın çalışma arkadaşları olarak Bahçeli'nin emrinde olduklarını aktaran Tercan, şunları kaydetti:

"Milliyetçi, ülkücü olmak demek hiçbir yabancı güce, fikre ve yapıya yem olmamak demektir. Lider Devlet Bahçeli bu tavrın ve duruşun ete kemiğe bürünmüş halidir. Onun duruşu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Başbuğ Alparslan Türkeş'in duruşudur. Türkmen beyimiz, liderimiz an itibarıyla makamında görevinin başında çok şükür. 'Gavur dağlarında dinlenip dönmüş gibiyim' deyip, Barış Pınarı'nın kaynağını coşturan Mehmetçiğimize ve yüreği memleket sevdasıyla atan gönüllere selam ve sevgilerini iletiyor."

Keşan'dan Gaziantep'e fidan

Keşan Belediyesi'nce Gaziantep Sinan Hatıra Ormanı'na fidan dikilecek.

Keşan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Raşit Efendi İlkokulu idareci öğretmenleri ve okul aile birliği yönetim kurulu üyeleri Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Raşit Efendi İlkokulu idaresi ve okul aile birliği yönetimi okulumuza verdiğimiz desteklerden ötürü adımıza Gaziantep Sinan Hatıra Ormanı'na üç fidan bağışında bulundu. Kendilerine gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak üzere yaptıkları katkıdan ötürü teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Helvacıoğlu, Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu ziyaretinde, birlikteliğin gücünü tüm vatandaşlara hissettireceklerini belirtti.

Keşan'da misafir olan üniversite öğrencilerinin yanında olduklarını aktaran Helvacıoğlu, "Tüm kurumlarımız ile birlikte çalışmanın gücünü hissettireceğiz. Birlikten kuvvet doğar." diye konuştu.

Aşılıyım, Sağlıklıyım Projesi

Sağlık Bakanlığının 2023 Sağlık Vizyonu doğrultusunda Aşılıyım, Sağlıklıyım Projesi Meriç ilçesinde başlatıldı.

Proje kapsamında Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör makamında aşı yaptırdı.

Güngör, projeye destek verdiklerini belirterek, "İlçemizde iyi olan aşı düzeyinin daha iyi yerlere gelmesi ve vatandaşlarımızın aşı ile ilgili olumsuz düşüncelerini olumluya çevrilmesi gerekiyor. Bu projede çalışma yapan sağlık personeline teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA