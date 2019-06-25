54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Süloğlu Kaymakamı Ali Açıkgöz'ü ziyaret ederek görevinde başarı diledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Açıkgöz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Tuğgeneral Erdin'e teşekkür etti.

Erdin de Açıkgöz'e teşekkür etti.

Edirne'yi Almanya'da tanıttılar

Edirne Belediyesi, Almanya'nın Bremen kentinde Ditib Bremen Eyüp Sultan Bahçe Derneği tarafından düzenlenen Yaz Şenliği'ne katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Hannover Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliğine bağlı olarak faaliyet gösteren Ditib Bremen Eyüp Sultan Bahçe Derneği tarafından Almanya'nın Bremen kentinde 19-24 Haziran tarihleri arasında Yaz Şenliği düzenlendi.

Şenlik kapsamında belediyeye bağlı ekipler Edirne'yi katılımcılara tanıttı. Şenlikte katılımcılara Edirne tava ciğeri de ikram edildi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, şenlikte Türk kültürünü Almanlara tanıttıklarını belirterek, Edirne Belediyesi etkinliklerinin şenlikte ilgi gördüğünü kaydetti.

TÜ'de mezuniyet töreni

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi mezuniyet töreni yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen törende konuşan Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Erol Okan, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Öğrencileri verilen eğitimle geleceğe hazırladıklarını belirten Prof. Dr. Okan, "Eğitim gerekliliklerini, çağdaş ve hedefe dönük bir duruşla gerçekleştirmeye var gücümüzle gayret ediyoruz. Akredite olan Biyoloji ve Kimya programlarımız ile akreditasyonlarının bu yıl içinde tamamlanmasını umduğumuz matematik ve fizik programlarımızda eğitim-öğretim vermekteyiz. Bugün biyolojiyi, matematiği, kimyayı insan ve toplumun hizmetine sunacak aklı hür, vicdanı hür, yurttaşlar mezun etmekten son derece mutluyuz. Öğrencilerimizin kıymetli aileleri, üzerine titrediğiniz evlatlarınız artık üniversite eğitimlerini tamamlıyorlar. Mezuniyet sonrası hayatlarında da bugün olduğu gibi size gurur kaynağı olmaya devam edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Fakülte Birincisi Başak Aktaş da mezun olma heyecanını yaşadıklarını belirterek ülkenin başarısı için çalışacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrenciler mezuniyet belgelerini alarak kep attı.

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, akademisyen, öğrenci ve veliler katıldı.

El emeği ürünler "Emek Evi"nde satılacak

Edirneli kadınlar, aile ekonomisine katkı yapmak için hazırladıkları el emeği ürünlerini Selimiye Meydanı girişinde yer alan Edirne Belediyesi Kadın Emek Evi'nde satışa sunacak.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye bünyesinde yer alan kadın merkezlerinin yıl sonu sergisine katıldı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recep Kozan ve kadınların katılımıyla açılışı yapılan sergiyi gezen Başkan Gürkan, Kadın Emek Evi olarak düzenlenen binada kadınların el emeklerini satacağını söyledi.

Kadınların açılan kurslar sayesinde hem el sanatı öğrendiklerini hem de aile bütçelerine katkı sağladıklarını belirten Gürkan, "Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün çalışmaları devam ediyor. Gerekli başvurular alınıyor. Kısa zaman içerisinde bu çalışmayı hayata geçireceğiz. Kadınlarımız el emeği ürünlerini burada satışa sunacak." dedi.

658. Tarihi Kırkpınar Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri'ne doğru

Edirne Belediyesi, 658. Tarihi Kırkpınar Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri'nin yapılacağı Sarayiçi bölgesine yaya ve araç trafiğini düzenlemek için tedbirler aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Sarayiçi çevresinde 5 ayrı kontrol noktası oluşturuldu.

Etkinlikler süresince Sarayiçi bölgesine yaya ve araç girişinin düzenli bir şekilde sağlanabilmesi için yapılan düzenleme kapsamında, Saraçhane spor sahası yanı, Kanuni Köprüsü girişi, Saray Kazı Alanı girişi, Trakya Üniversitesi Sarayiçi Yerleşkesi ve Fatih Köprüsü Adalet Kasrı arkasında 5 ayrı kontrol noktası oluşturuldu.

Edirne Sarayı kazı alanındaki çalışmalar nedeniyle bu yıl Sarayiçi'ne Yeniimaret tarafından girişlerde zorunlu bir kısıtlama olacağının bildirildiği açıklamada, "Bu alandan Sarayiçi'ne protokol araçları, sağlık ve emniyete ait zorunlu kamu araçları ile sadece izin kartı olan başpehlivan araçları sabah 08.00-20.00 saatleri arasında alınacaktır. Bu araçlar en geç gece 01.00'da alandan ayrılacaktır. Tüm kontrol noktalarında Trafik Zabıta ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri kontrol gerçekleştirecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA