Edirne'deki şantaj ve darp sanıklarının yargılanmasına devam edildi
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Edirne'deki şantaj ve darp sanıklarının yargılanmasına devam edildi

13.11.2020 16:13 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:13
Edirne'deki şantaj ve darp sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın "müşteki sanık" sıfatıyla yer aldığı, 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı şantaj ve darp davasının duruşması görüldü.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın "müşteki sanık" sıfatıyla yer aldığı, 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı şantaj ve darp davasının duruşması görüldü.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklardan O.K, Ş.G. ve S.A. ile tutuksuz yargılanan S.Y ve avukatları katıldı. Başkan Gürkan duruşmaya katılmadı.

Basına kapalı görülen duruşmaya katılanlar, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde salona alındı.

Yaklaşık iki saat süren yargılama sonunda mahkeme heyeti, O.K, Ş.G. ve S.A'nın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

2018'in aralık ayında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçundan hapis cezasına çarptırılan ve yurt dışına kaçan Şükrü Benli, Bulgaristan'da darbedildiğini ileri sürerek Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan şikayetçi olmuş, olayın ardından 4 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Edirne Adliyesinde savcılıkta ifade veren Gürkan, 75 bin lira teminat karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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