Edirne'de vaka sayıları artan Enez ilçesinde mesire alanları kapatıldı
17.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:07
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Edirne'nin Enez ilçesinde mesire alanları kapatıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Edirne'nin Enez ilçesinde mesire alanları kapatıldı.
Enez Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada salgın tedbirlerinin titizlikle uygulandığı belirtildi.
Kovid-19 bulaşının azaltılması amacıyla Enez ilçesi ile köylerinde yer alan tüm mesire ve piknik alanlarının geçici süreliğine kapatıldığı kaydedildi.
Ekiplerin ilçe merkezi ve köylerde denetimlerini sürdürdüğü ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci