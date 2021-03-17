Edirne'de vaka sayıları artan Enez ilçesinde mesire alanları kapatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Edirne'de vaka sayıları artan Enez ilçesinde mesire alanları kapatıldı

17.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:07
Edirne'de vaka sayıları artan Enez ilçesinde mesire alanları kapatıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Edirne'nin Enez ilçesinde mesire alanları kapatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Edirne'nin Enez ilçesinde mesire alanları kapatıldı.

Enez Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada salgın tedbirlerinin titizlikle uygulandığı belirtildi.

Kovid-19 bulaşının azaltılması amacıyla Enez ilçesi ile köylerinde yer alan tüm mesire ve piknik alanlarının geçici süreliğine kapatıldığı kaydedildi.

Ekiplerin ilçe merkezi ve köylerde denetimlerini sürdürdüğü ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Hulusi Akar Pervin Buldan Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Demet Akbağ Demet Akalın Ferhan Şensoy Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Erol Bulut Hakan Kutlu Bülent Uygun Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de vaka sayıları artan Enez ilçesinde mesire alanları kapatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 15:09:38. #1.14#
title