Edirne'de tarihi çarşı başkanlarından, İl Başkanı İba'ya teşekkür

Edirne'deki tarihi çarşıların başkanları AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı ziyaret ederek, "2021 yılı için Vakıflara ait taşınmazlara zam yapılmayacağı" açıklaması için teşekkür etti.

Edirne'deki tarihi çarşıların başkanları AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı ziyaret ederek, "2021 yılı için Vakıflara ait taşınmazlara zam yapılmayacağı" açıklaması için teşekkür etti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bedesten Çarşısı Dernek Başkanı Hakan Fındıklı, Ali Paşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış ve Arasta Çarşısı Dernek Başkanı Adem Bayrak, İba'yı ziyaret etti.

İba, ziyarette, esnafın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Esnaflar için iyileştirme çalışmalarının süreceğini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Tarihi çarşılar Edirne'nin dokusunu yansıtıyor ve kentin can damarı. Esnafların ayakta kalması adına var gücüyle mücadele edeceğiz. Hem esnafın hem de vatandaşın sesi oluyoruz. Vatandaşların istekleri doğrultusunda hizmetin eksik olduğu noktalarda gereken çalışmayı yapıyoruz. Esnaf ziyaretleri sırasında ayrıca vatandaşların taleplerini de not alıyoruz. Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan tedbirler karşısında, esnafların mağduriyet yaşamaması için devlet tüm gücüyle seferber oldu ve destek sağladı. 2021 yılı için Vakıflara ait taşınmazlara zam yapılmayacak. Esnafın ayakta kalması adına mücadele sürecek."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da esnaflara büyük önem verdiğini aktaran İba, salgın sürecinin alınan tedbirlerle başarılı şekilde atlatılıp, daha güçlü adımlarla ilerleyeceklerini kaydetti.

"Vatandaşımızın dertlerine derman olacağız" diyen İba, "Hep birlikte el ele vererek başarıya ulaşacağız. Teşkilatımız ile sürekli iletişim halindeyiz. Samimiyet ile aile ortamını oluşturduk. Her hafta değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Herkes fikrini sunuyor. Ortak akılda buluşarak, başarılı olacağız. Vatandaşımızın dertlerine derman olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Tarihi çarşı dernek başkanları da çıkar siyasetinin bittiğini belirterek, "Telefonunuz herkese açık. Dertlerimiz ile dertleniyor ve bizi bilgilendirip sesimiz oluyorsunuz. Siyasete renk kattınız. Vakıflarla ilgili yaptığınız her şey için şahsımız ve tüm çarşı esnafımız adına çok teşekkür ederiz. Her zaman yanımızda oldunuz bizleri ziyaret ettiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci