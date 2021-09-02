Sosyal hizmet merkezinde hazırlanan el emeği ürünler ABD'ye ihraç edilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sosyal hizmet merkezinde hazırlanan el emeği ürünler ABD'ye ihraç edilecek

Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edirne'de dezavantajlı vatandaşların el becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kurulan sosyal hizmet merkezinde kadınların hazırladığı ürünler, ABD'ye ihraç edilecek.

Edirne'de dezavantajlı vatandaşların el becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kurulan sosyal hizmet merkezinde kadınların hazırladığı ürünler, ABD'ye ihraç edilecek.

Umurbey Mahallesi'nde kurulan sosyal hizmet merkezinde el emeği ürünler hazırlayan kadınlar, geçen yıl Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp'in teşvikleriyle Valide Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu.

Kooperatif bünyesinde çalışmalarını sürdüren kadınlar, ürettikleri örgü hırka, atkı, bere, mataralık ve çantaları bir şirket aracılığıyla ABD'ye ihraç etmeye hazırlanıyor.

Kooperatif Başkanı Şükriye Bilgiç, AA muhabirine, kooperatif bünyesinde 38 kadının çalışmalara katıldığını söyledi.

Katıldıkları lavanta festivalinde kendileriyle iletişime geçen Tekirdağlı kadınlar aracılığıyla ürünlerini ihraç edeceklerini belirten Bilgiç, "Bize dönüş sağladılar, bizimle çalışmak istediler. Öğrencilerimiz el örgüsü, makine işi ve hediyelik eşya konusunda gelişmiş durumda. Biz de Tekirdağlı kadınlarla bu işi yapmaya başladık. İlk teslimatımızı 11 Eylül'de yapacağız inşallah. Kadınlarımızla üretmeye devam ediyoruz." dedi.

Bilgiç, kadınların, el emeği ürünlerinin başka ülkelere ulaşmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İhracatın kadınlara ekonomik anlamda da katkısının olacağını ifade eden Bilgiç, "Herkes evine bir nebze de olsun bir şeyler götürebiliyor, çocuklarının okul masraflarını karşılayabiliyor. Daha rahat yaşamaya başladılar. İnşallah bu başlangıç olacak. Daha güzel işlerle kendilerini ispatlayacaklar. Birkaç firmanın ürünlerini de makine bazında üretiyoruz. Kooperatifleşmek çok önemli." diye konuştu.

Merkezde 12 yıldır üretime katkı sunan Müjgan Batı da yurt dışında isimlerinin duyulmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Birlikte güzel vakit geçirdiklerini ifade eden Batı, "Arkadaşlarımızla burada birlikte çalışmaktan mutluyuz. Üstelik para kazanıyoruz." dedi.

Merkeze 1,5 yıldır Süloğlu ilçesinden gelen Feriha Çarpar da çok güzel işlerin ortaya çıktığını dile getirdi.

Sosyal hizmet merkezinde hazırlanan el emeği ürünler ABD'ye ihraç edilecek
Sosyal hizmet merkezinde hazırlanan el emeği ürünler ABD'ye ihraç edilecek
Sosyal hizmet merkezinde hazırlanan el emeği ürünler ABD'ye ihraç edilecek
Sosyal hizmet merkezinde hazırlanan el emeği ürünler ABD'ye ihraç edilecek
Sosyal hizmet merkezinde hazırlanan el emeği ürünler ABD'ye ihraç edilecek
Sosyal hizmet merkezinde hazırlanan el emeği ürünler ABD'ye ihraç edilecek
Sosyal hizmet merkezinde hazırlanan el emeği ürünler ABD'ye ihraç edilecek
Sosyal hizmet merkezinde hazırlanan el emeği ürünler ABD'ye ihraç edilecek
Sosyal hizmet merkezinde hazırlanan el emeği ürünler ABD'ye ihraç edilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

Biden, Afganistan işgalini bitirme kararını savundu
Biden, Afganistan işgalini bitirme kararını savundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Gülben Ergen Ferhan Şensoy
Spor Mesut Özil Umut Meraş Şenol Güneş Oğulcan Çağlayan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sosyal hizmet merkezinde hazırlanan el emeği ürünler ABD'ye ihraç edilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 15:46:47. #1.15#

title