Sosyal hizmet merkezinde hazırlanan el emeği ürünler ABD'ye ihraç edilecek

Edirne'de dezavantajlı vatandaşların el becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kurulan sosyal hizmet merkezinde kadınların hazırladığı ürünler, ABD'ye ihraç edilecek.

Edirne'de dezavantajlı vatandaşların el becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kurulan sosyal hizmet merkezinde kadınların hazırladığı ürünler, ABD'ye ihraç edilecek.

Umurbey Mahallesi'nde kurulan sosyal hizmet merkezinde el emeği ürünler hazırlayan kadınlar, geçen yıl Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp'in teşvikleriyle Valide Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu.

Kooperatif bünyesinde çalışmalarını sürdüren kadınlar, ürettikleri örgü hırka, atkı, bere, mataralık ve çantaları bir şirket aracılığıyla ABD'ye ihraç etmeye hazırlanıyor.

Kooperatif Başkanı Şükriye Bilgiç, AA muhabirine, kooperatif bünyesinde 38 kadının çalışmalara katıldığını söyledi.

Katıldıkları lavanta festivalinde kendileriyle iletişime geçen Tekirdağlı kadınlar aracılığıyla ürünlerini ihraç edeceklerini belirten Bilgiç, "Bize dönüş sağladılar, bizimle çalışmak istediler. Öğrencilerimiz el örgüsü, makine işi ve hediyelik eşya konusunda gelişmiş durumda. Biz de Tekirdağlı kadınlarla bu işi yapmaya başladık. İlk teslimatımızı 11 Eylül'de yapacağız inşallah. Kadınlarımızla üretmeye devam ediyoruz." dedi.

Bilgiç, kadınların, el emeği ürünlerinin başka ülkelere ulaşmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İhracatın kadınlara ekonomik anlamda da katkısının olacağını ifade eden Bilgiç, "Herkes evine bir nebze de olsun bir şeyler götürebiliyor, çocuklarının okul masraflarını karşılayabiliyor. Daha rahat yaşamaya başladılar. İnşallah bu başlangıç olacak. Daha güzel işlerle kendilerini ispatlayacaklar. Birkaç firmanın ürünlerini de makine bazında üretiyoruz. Kooperatifleşmek çok önemli." diye konuştu.

Merkezde 12 yıldır üretime katkı sunan Müjgan Batı da yurt dışında isimlerinin duyulmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Birlikte güzel vakit geçirdiklerini ifade eden Batı, "Arkadaşlarımızla burada birlikte çalışmaktan mutluyuz. Üstelik para kazanıyoruz." dedi.

Merkeze 1,5 yıldır Süloğlu ilçesinden gelen Feriha Çarpar da çok güzel işlerin ortaya çıktığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı