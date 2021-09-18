EDİRNE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU - Haberler
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EDİRNE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'de, aniden başlayan şiddetli yağmur, 10 dakika boyunca etkili oldu.

EDİRNE'de, aniden başlayan şiddetli yağmur, 10 dakika boyunca etkili oldu. Yollarda su birikintileri oluşurken, yağışa hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trakya ve İstanbul için şiddetli yağış uyarısının ardından Edirne'de, saat 16.30 sıralarında, sağanak başladı. Dışarıda olanlar, yağmura hazırlıksız yakalanırken, sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı. Saraçlar Caddesi'nde yürüyenler, sağanak sırasında tente ve saçak altlarında dinmesini bekledi. Yollarda ise kısa sürede su birikintilerinin oluştuğu görüldü. Şiddetli yağmur, 10 dakika sürerken, yağmur bulutları, gündüzü geceye çevirdi.

EDİRNE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

EDİRNE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

EDİRNE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

EDİRNE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

EDİRNE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

EDİRNE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

EDİRNE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

EDİRNE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji'den İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı
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Haber: EDİRNE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU - Haberler
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