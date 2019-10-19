Edirne'de otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı

Edirne'de otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

19.10.2019 16:00
Edirne'de otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ferit Ahmet Uran idaresindeki 22 AAU 143 plakalı otomobil ile Mustafa Günay'ın kullandığı 22 LZ 447 plakalı traktör, Uzunköprü-Keşan yolunun 30. kilometresindeki kavşakta çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Sercan Gitmez yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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