Edirne'de otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ferit Ahmet Uran idaresindeki 22 AAU 143 plakalı otomobil ile Mustafa Günay'ın kullandığı 22 LZ 447 plakalı traktör, Uzunköprü-Keşan yolunun 30. kilometresindeki kavşakta çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Sercan Gitmez yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.