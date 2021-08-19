Edirne'de köpeğini almak için Meriç Nehri'ne giren kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'de köpeğini almak için Meriç Nehri'ne giren kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Edirne'de köpeğini almak için Meriç Nehri'ne giren kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'de Meriç Nehri'ne düşen köpeğinin arkasından suya giren kişi, tutunduğu köprü ayağında mahsur kalınca Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Edirne'de Meriç Nehri'ne düşen köpeğinin arkasından suya giren kişi, tutunduğu köprü ayağında mahsur kalınca Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Meriç Köprüsü üzerinde bulunan Seyir Köşkü'ne gelen Mete Aydoğan, köpeği "Lili"nin bir anda suya atyadığını fark etti.

Köpeğini kurtarmak için nehre giren Aydoğan, bir süre sürüklendikten sonra köpeğiyle birlikte köprü ayağına tutunmayı başardı.

Aydoğan'ın nehirde mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.

Ekipler Aydoğan'ı kurtarmak için çalışmalara başlarken vatandaşlar da Aydoğan ve köpeğinin üşümemesi için köprü üzerinden ip yardımıyla battaniye uzattı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası Aydoğan ve köpeği AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (3)
AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15, Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 78'e yükseldiğini açıkladı.
AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15, Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 78'e yükseldiğini açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Şimşek Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Hande Erçel Acun Ilıcalı Davut Güloğlu
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Alex Teixeira Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edirne'de köpeğini almak için Meriç Nehri'ne giren kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 06:48:58. #1.16#

title