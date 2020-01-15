Edirne'de beton mikser yan yattı: 1 yaralı

15.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:32

Edirne'de beton mikseri karşı şeride geçerek devrildi. Mikserin devrildiği yerden saniyeler önce geçen otomobil ise kazadan kıl payı kurtuldu.



Edinilen bilgiye göre, Kırklareli kavşağından şehir merkezine seyir halinde olan 22 AN 611 plakalı beton mikseri, Rafet U.'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Araçtan yaralı olarak çıkartılan sürücü R.U., ambulansla Trakya Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



Kazayı gören diğer sürücüler, facianın kıl payı atlatıldığını belirterek, bir otomobilin mikser devrilmeden saniyeler önce geçtiğini ve büyük bir kazanın şans eseri atlatıldığını söylediler.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA