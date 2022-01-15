Edirne'de asayiş - Haberler
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Edirne'de asayiş

Edirne'de asayiş
AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'de 2 otobüsün aküsü çalındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de 2 otobüsün aküsü çalındı.

Koca Sinan Mahallesi'nde park halindeki 2 otobüsün aküsünün olmadığını fark eden firma görevlisi T.A. polise şikayette bulundu.

Polis ekipleri, aküleri çalan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Motosiklet hırsızlığı

İpsala ilçesinde bir kişinin motosikleti çalındı.

Saraç İlyas Mahallesi'nde yaşayan E.D. evinin önüne park ettiği motosikleti bıraktığı yerde bulamadı.

E.D. motosikletinin bulunması için polise başvurdu.

Araçtan hırsızlık

Keşan ilçesinde bir kişinin aracından para ve elektrikli terazi çalındı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi'ne aracını park eden H.K. aracının kasa kısmının açık olduğunu fark etti.

Araçtaki elektrikli terazi ile kasa içindeki rafta bulunan bin 200 liranın yerinde olmadığını fark eden H.K. polise şikayete bulundu.

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AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
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Edirne'de 2 otobüsün aküsü çalındı.

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