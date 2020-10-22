Edirne'de 12 bin 450 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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Edirne'de 12 bin 450 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi

22.10.2020 18:15 | Son Güncelleme: 22.10.2020 18:18
Edirne'de 12 bin 450 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Keşan ilçesinde 12 bin 450 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Keşan ilçesinde 12 bin 450 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sanayide bulunan bir iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda, bandrolsüz 12 bin 450 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili M.Ö. ve S.Ö. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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