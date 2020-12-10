Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Karabacak, AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı
10.12.2020 08:49 | Son Güncelleme: 10.12.2020 08:52
Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı.
Fotoğrafları inceleyen Karabacak, yaşam kategorisinde Guillaume Payen'in Tayland'da çektiği "Bebeklere siperlik" fotoğrafına oy verdi.
Başsavcı Karabacak, haber kategorisinde ise Van'ın Bahçesaray ilçesinde ekiplerin üzerine çığ düşmesi sonrası karlar altında kalan arkadaşının yeleğini alan bir askerin gözyaşlarına hakim olamamasının yansıdığı Özkan Bilgin'in kaydettiği "Van'da çığ felaketi" adlı fotoğrafı oyladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran