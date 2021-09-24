ECB Başkanı Lagarde: "Avro Bölgesi enflasyonunda artış geçici"

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyonda yaşanan artışın geçici nedenlerden kaynaklandığını belirterek, "Gelecek yıl enflasyon tarafında çok daha istikrarlı bir ortam bekliyoruz." ifadelerini kullandı

Lagarde, CNBC'nin sorularını cevaplayarak, Avro Bölgesi'nde enflasyon, Çin emlak krizi ve enerji fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avro Bölgesi'nde enflasyonda yaşanan artışın geçici nedenlerden kaynaklandığını vurgulayan Lagarde, "Maliyet artışlarının birçok nedeni geçici. Gelecek yıl enflasyon tarafında çok daha istikrarlı bir ortam bekliyoruz." dedi.

Lagarde, enerji fiyatlarındaki artışın enflasyona etkisinin yüksek olduğunu anlatarak, "Bir yıl öncesinde enerji fiyatları dibe vurmuştu. Elbette fiyatlar (enerji) yükseldi ve aradaki fark, ne yazık ki insanların şu anda hissettiği enflasyonun çoğunluğunu açıklıyor, aynı şey KDV etkisi için de geçerli." İfadesini kullandı.

Enerji fiyatlarında yaşanmakta olan oynaklığın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bağlantılı arz sorunları nedeniyle daha uzun süre piyasaları etkileyebileceğini de vurgulayan Lagarde, enerji fiyatlarındaki yükselişin ekonomiler için uzun vadeli bir sorun olabileceğine işaret etti.

ECB Başkanı Lagarde, "Enerji, muhtemelen bizimle daha uzun süre kalacak bir konu olacak. Çünkü fosil yakıtlar tarafından yönlendirilen enerji kaynaklarında dönüşüm yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in en büyük emlak şirketlerinden Evergrande'nin finansal açıdan zor durumda olduğunun anlaşılması sonrası artan risk algısı küresel piyasaları olumsuz etkilerken, Lagarde konuyu yakından takip ettiklerini ve Avrupa bankalarının doğrudan etkilenmesinin "sınırlı" olacağını belirtti.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 3'le son on yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.