EBA'ya nasıl giriş yapılır? EBA giriş bilgileri nedir? EBA sistemine nasıl dahil olunur? EBA öğrenci giriş işlemleri!
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milli eğitim bakanlığı, Eğitim Bilişim Ağı, Güncel

EBA'ya nasıl giriş yapılır? EBA giriş bilgileri nedir? EBA sistemine nasıl dahil olunur? EBA öğrenci giriş işlemleri!

Binlerce öğrenci corona virüs nedeniyle eğitimlerini EBA ve EBA TV üzerinden devam ettirecekler. EBA'ya nasıl giriş yapılır? EBA giriş bilgileri nedir? EBA giriş işlemleri ile ilgili tüm soruların yanıtı haberimizde.

06.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:53
EBA'ya nasıl giriş yapılır? EBA giriş bilgileri nedir? EBA sistemine nasıl dahil olunur? EBA öğrenci giriş işlemleri!

Koronavirüsün dünya üzerine insanlık için büyük bir tehdit oluşturmasından sonra devletler gerekli tedbirleri almaya başladı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı öğrenime devam eden öğrenciler için eğitim ve öğrenim faaliyetlerinin aksamaması ve yarım kalmaması için gerekli bütün teknolojik önemleri aldı ve adımları attı. EBA da bu sistemlerden bir tanesi. EBA ile ilgili şifre ve giriş bilgileri haberimizde.

ADIM ADIM EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci › EBA yolunu izle. "EBA Giriş" ekranına yönlendirileceksin.Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci › Açık Öğretim yolunu izle.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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