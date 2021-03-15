E-ticarette başarı için "kampanyalarla müşteri sadakatini sağlama" önerisi
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E-ticarette başarı için "kampanyalarla müşteri sadakatini sağlama" önerisi

15.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:55
E-ticarette başarı için

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Nabat Garakhanova, 2022'ye kadar dünya ekonomisinin "en az" yüzde 60'ının dijitalleşmesinin beklendiğini belirterek, "E-ticarette başarılı olabilmek için müşteri sadakatini arttıracak kampanyalarla sadece müşterinin yüzde...

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Nabat Garakhanova, 2022'ye kadar dünya ekonomisinin "en az" yüzde 60'ının dijitalleşmesinin beklendiğini belirterek, "E-ticarette başarılı olabilmek için müşteri sadakatini arttıracak kampanyalarla sadece müşterinin yüzde 5'ini tutmak bile karlılıkta yüzde 75'e kadar artış sağlayabiliyor." dedi.

Dijital İletişim Uzmanı Garakhanova, AA muhabirine, dijitalleşmenin etkilerinin her sektörde hissedildiğini ve ticaretin geleceğinin e-ticarette olduğunu söyledi.

Firmaların genellikle e-ticaret için bütçelerini yanlış harcadıklarını belirten Garakhanova, "Dijitalin doğru öğrenilmesi, e-ticarete adım atmak isteyen firmalara da ışık tutması adına '#dijitalekalptenbağlı' kitabımızı yazdık. Firmalar e-ticaret için bütçelerini çok yanlış harcıyor. Verilen reklamlarda seçilen hedef kitleler, kullanılan 'hashtag'ler, içeriklerde yer alan 'mention'lar, görseller bile tek tek dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Pandemi döneminde insanlar sosyal medyada vakit geçirdiği için birçok marka sosyal medya fenomenleriyle çalışarak satışlarında artışlar yaşadığını gördüğü için, yüzde 22'si reklam bütçelerini artırmaya karar verdi. İnsanlar artık e-ticarete alıştı." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de hayat sosyal medyada"

Yapılan araştırmalara göre 2022 yılına kadar dünya ekonomisinin "en az" yüzde 60'ının dijitalleşmesinin beklendiğini dile getiren Garakhanova, titiz bir çalışmayla e-ticarette başarının yakalanabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tüketiciler, kredi kartlarıyla alışveriş yapabilecekleri gibi kişisel verilerini de paylaşacaklarından güvenli platformlar üzerinden alışveriş yapmak isteyeceklerdir. İşte burada devreye SSL sertifikası giriyor. Aynı zamanda herkese yönelik ödeme şekilleri sunulmalı. E-ticarette başarılı olabilmek için müşteri sadakatini arttıracak kampanyalarla sadece müşterinin yüzde 5'ini tutmak bile karlılıkta yüzde 75'e kadar artış sağlayabiliyor. Her şeyin kalem kalem raporlanması, müşteri analizi, kampanya yönetimi de önemli. Tabii ki fenomen pazarlamasını da unutmamalıyız. Türkiye'de hayat sosyal medyada. Sosyal medya yüzleriyle yapılacak iş birlikleri satışlara katkı sunar."

Garakhanova, internette alan adı seçiminin de önemli olduğunu aktararak, "Sitenin kullanım rahatlığı, ürünlerin net görünmesi, ürünler hakkında detay açıklamalar, internet sitesinin özgün olması, hem bilgisayar hem tablet hem de telefona uygun olması da çok önemli." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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