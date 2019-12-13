Düzensiz göçmenlerin yurt dışına çıkışını organize eden 4 kişi tutuklandı
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Düzensiz göçmenlerin yurt dışına çıkışını organize eden 4 kişi tutuklandı

Muğla merkezli 4 ilde, düzensiz göçmenlerin yurt dışına çıkışını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

13.12.2019 20:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 20:02
Düzensiz göçmenlerin yurt dışına çıkışını organize eden 4 kişi tutuklandı

merkezli 4 ilde, düzensiz göçmenlerin yurt dışına çıkışını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğindeki işlemleri tamamlanan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen E.K, Ö.T, F.Ö. ve E.G. "Göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı, N.Ö. ve V.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekiplerince, çarşamba günü, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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