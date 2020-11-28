Düzce'de hayvancılık destek ödemeleri başladı
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Düzce'de hayvancılık destek ödemeleri başladı

28.11.2020 10:50 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:53
Düzce'de hayvancılık destek ödemeleri başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2019 yılı 2. dönem buzağı destekleme ödemelerinin başladığı açıkladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2019 yılı 2. dönem buzağı destekleme ödemelerinin başladığı açıkladı. Düzce'de destekleme kapsamında 4 bin 977 kişiye 3 milyon lira ödeme yapılacak.

Her yıl dönemsel olarak çiftçilere buzağı destek ödemesi gerçekleştiren Düzce tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2019 yılı 2. dönem buzağı desteklemesi ödemelerine başladığını açıkladı. Buna göre ödemeyi hak edenlerin ödemelerinin Ziraat Bankası hesaplarına aktarıldığı bildirildi. Ödemeler banka tarafından yetiştiricilerin hesabına kimlik veya vergi numaralarının son hanesine göre yatırılacak. TC Kimlik numarası veya vergi numarasının son haneleri 0-1-2-3-5-7-9 olanlar 27 Kasım 2020 saat 18'den sonra, 4-6-8 olanlar ise 4 Aralık 2020 saat 18'den sonra ödemeler hesaplara yapılacak. Destekleme kapsamında 4 bin 977 yetiştiriciye 3 milyon 115 bin 450 kişiye ödeme yapılacak. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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