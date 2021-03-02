Düzce'de hava kirliliğiyle mücadelede ele alınacak tedbirlere yönelik yol haritası belirlendi

Düzce'de hava kirliliğiyle mücadele kapsamında kentte bulunan 3 adet sabit ve 2 adet seyyar hava kalitesi ölçüm istasyonlarından ve 3 adet örnekleme cihazından alınan veriler, Vali Cevdet Atay başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Düzce'de hava kirliliğiyle mücadele kapsamında kentte bulunan 3 adet sabit ve 2 adet seyyar hava kalitesi ölçüm istasyonlarından ve 3 adet örnekleme cihazından alınan veriler, Vali Cevdet Atay başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Atay başkanlığında, "Hava Kalitesine Yönelik Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi Toplantısı"nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, akademisyenler ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda, kentin hava kalitesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi ve ilerleyen zamanlarda yaşanması muhtemel hava kirliliği durumlarının önüne geçilmesi adına yapılacak çalışmalara ve alınacak tedbirlere yönelik yol haritasının belirlendiği ifade edildi

Ayrıca, kentte yaşanan hava kirliliğinin azaltılması için alınan kararlarla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Mahalli Çevre Kurulu toplantılarında alınan kararlarının uygulanması, Kuzey Çevre Yolu'nun tamamlanarak Düzce merkezden geçen şehirlerarası ulaşımın hafifletilmesi, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak yakacak yardımının doğal gaz kullanımı yönünde olması, gerekli görüldüğü takdirde sanayi tesislerine sürekli ölçüm ve izleme cihazlarının kullandırılması, meteorolojik verilere göre hava kirliliği yaşanması muhtemel günlerde trafikte tek ve çift plaka uygulamasına geçilebileceği, anız, lastik, mobilya yakılmasıyla kaçak emisyon oluşturan olayların önüne geçilmesi ve idari yaptırım uygulanması gerektiği kararı alınmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever