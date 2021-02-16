Düzce'de evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
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Düzce'de evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

16.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:20
Düzce'de evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenerek bayılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenerek bayılan kadın hastaneye kaldırıldı.

İçmeler köyünde Vildan Gürbüz'e (61) ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale etmek isteyen Gürbüz, dumandan etkilenerek evde baygınlık geçirdi. Bölgeye ulaşan ekiplerce kurtarılan kadın, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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