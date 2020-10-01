Düzce'de bebeklerine kavuşan ailelere hediye dağıtılacak
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Düzce'de bebeklerine kavuşan ailelere hediye dağıtılacak

01.10.2020 14:01 | Son Güncelleme: 01.10.2020 14:06
Düzce'de bebeklerine kavuşan ailelere hediye dağıtılacak

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yeni başlatılan 'Hoş Geldin Bebek' projesi ile yeni doğum yapan annelere hediye verilecek.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yeni başlatılan 'Hoş Geldin Bebek' projesi ile yeni doğum yapan annelere hediye verilecek.

Düzce Belediyesi tarafından başlatılan proje, yeni doğum yapan anneleri mutlu edecek. Düzce Belediyesi, "Hoş Geldin Bebek" projesini kapsamında sorumluluk bölgesi olan 56 mahallede ikamet eden bebek sahibi tüm ailelere hediyeler vererek sevinçlerine ortak olacak. Yeni bebek sahibi olan aileler, anne ve bebek kimlik kartı ile birlikte ilk hediyelerini Düzce Belediyesi Bahçeşehir Ek hizmet binasında bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'den alabilecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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