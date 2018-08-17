Duterte, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile Bir Araya Geldi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ve beraberindeki heyet ile bir araya gelerek ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Manila'ya resmi ziyarette bulunan Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile dün bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik konular konuşuldu.

Dışişleri Bakanının ziyareti Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin önümüzdeki aylarda yapacağı ziyaretin öncesinde gerçekleştirildi. Duterte ise Nisan ayında Orta Doğu gezisine çıktığında Katar'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. - MANILA