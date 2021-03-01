Düşük Riskli iller grubunda olan şehirler hangileri? Kırmızı, turuncu, sarı, mavi renkler hangi anlama geliyor? İstanbul hangi risk grubundadır?

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerin isimleri belli oldu. Düşük, Orta, Yüksek ve Çok Yüksek riskli şehirler harita üzerinde belirlendi. Peki, Düşük Riskli iller grubunda olan şehirler hangileri? Kırmızı, turuncu, sarı, mavi renkler hangi anlama geliyor? İstanbul hangi risk grubundadır?